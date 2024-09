Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Aslan in una scena di The Family 2

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 23 al 27 settembre? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 23 al 27 settembre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Hulya cerca di ottenere la custodia dei suoi nipoti con l'aiuto di Ibrahim, ma deve affrontare la presenza ingombrante di Nedret.

Devin decide di allontanare Zeynep e Kaya dalla casa di famiglia, ma Aslan è contrario.

Devin e Nedret si alleano per combattere Hulya, e Nedret si lascia intervistare per esporre i presunti trascorsi criminali di Hulya.

Yagmur confida a Aslan il triste passato della sua infanzia e chiede protezione per Devin. Nonostante il suo amore per Devin, Aslan trova difficile ottenere il suo supporto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE