Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Ergun e Devin in una scena di The Family 2

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 14 al 18 ottobre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 14 al 18 ottobre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Nonostante le pressioni di Yagmur, Devin si rifiuta di parlare col padre. Hulya cerca di convincere Devin a prenderla in cura e le rivela alcuni dolorosi eventi della sua storia personale.

Nel frattempo, Ergun attraversa un momento di grande difficoltà e rischia di finire in prigione. Questo lo porta ad ubriacarsi, a riconsiderare il suo rapporto con le figlie e a chiedere aiuto a Hulya.

Ilyas confessa a Serap che Bedri in realtà è suo figlio, mentre Aslan trova un modo per sbarazzarsi della presenza ingombrante di Bedri che interferisce nei suoi affari al porto.

Dopo il rapporto dei periti, l'incidente in cui è morto Ergun viene considerato un omicidio: i freni sono stati manomessi. Aslan e Devin hanno vari sospetti sul mandante dell'omicidio.

Infine, la polizia informa la famiglia che Ergun potrebbe essere stato ucciso e Aslan e Devin cercano di scoprire il colpevole.

