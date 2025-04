Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 14 al 18 aprile

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 18 aprile? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 14 al 18 aprile

Aslan "sequestra" Devin per non farla arrestare dalla polizia, e intanto tutti cercano Tolga, ognuno per motivi diversi. Hulya, quando viene a sapere di non essere più la presidente della fondazione dà in escandescenze. A Leyla viene proposto il ruolo di assistente esecutivo all'interno della fondazione e quando Hulya cercherà di toglierle la custodia dei figli, avrà inizio una vera e propria guerra tra le due donne. Cihan uccide Tolga con la complicità di Ilyas e sua figlia Serap. Contemporaneamente, Aslan sceglie di liberare Devin e di divorziare; tuttavia, mentre stanno per rientrare a Istanbul, Çagri lo avverte che il corpo di Tolga è stato ritrovato e che Leyla sarà arrestata per l'omicidio.

Yagmur è stata liberata dalla polizia, ma quando Ekrem arriva per prenderla, lei gli ordina di uscire dalla sua vita.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

