Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 12 al 16 maggio

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 16 maggio? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 12 al 16 maggio

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) in una scena di The Family 2

Aslan organizza una cena di famiglia con l'intento apparente di riconciliare i presenti, ma durante l'incontro, Ibrahim entra in coma diabetico a causa della siringa manomessa da Serap.

Nel caos seguito all’incidente, Devin decide di allontanare Kaya e Zeynep dalla casa, convinta che sia l’unico modo per proteggerli. La sua scelta scatena la rabbia di Aslan e Hülya, che la accusano di destabilizzare la famiglia.

Devin insiste nel voler tenere i bambini lontani fino alla scarcerazione di Leyla, ma Aslan si oppone fermamente.

Seher mostra apertamente il suo disprezzo per Hülya, preferendole Nedret, ma Hülya riesce a ribaltare la situazione con un inganno, allontanando nuovamente Nedret.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

