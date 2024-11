Il riassunto della puntata della serie turca The Family 2 pubblicata martedì 5 novembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 5 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Ceyrek vuole vendicarsi di Aslan dopo che quest'ultimo ha ucciso Ilyas e i suoi uomini.

Devin deve decidere se interrompere la gravidanza oppure continuarla mettendo a rischio la sua vita.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 5 novembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

