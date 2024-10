Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 2 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin riesce a far riammettere Kaya e Zeynep a scuola, ma sospetta di Hulya. Intanto, Ibrahim si risveglia dal coma, ma non riesce a parlare. In carcere Melek vorrebbe suicidarsi: il tempestivo intervento di Leyla riesce ad evitare il peggio. Durante il matrimonio di Ekrem, Aslan ha uno scontro acceso con Nedret e Bedri. Successivamente, Aslan viene colpito da tre colpi di pistola.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 2 ottobre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

