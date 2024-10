Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 7 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, dopo la cattura di Bekram, gli uomini di Aslan cercano di fargli rivelare chi è stato il mandante. Durante l'interrogatorio, Behram mostra comportamenti al limite della sociopatia. A quel punto, entra in gioco Devin che inizia a interrogarlo a modo suo. Cihan, uno dei principali indiziati per l'attentato ad Aslan, si sposa con Serap e di lì a poco Ilyas, testimone alle nozze, ha un faccia a faccia interessante con Bedri durante il quale, con uno stratagemma, riesce a ottenere una goccia di sangue del ragazzo. Sottoposto il sangue al test del DNA, Ilyas scopre che Bedri è suo figlio.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

