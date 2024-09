Nel quarto episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 5 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan e Devin sono in pericolo dopo che la Procura Generale di Istanbul ha messo sotto inchiesta l'intera famiglia con l'accusa di riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti. Aslan riunisce tutti per predisporre una strategia di difesa, invitando la famiglia a restare unita e ad aiutarsi l'un l'altro. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 5 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

