Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 30 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, in seguito alle recenti notizie diffuse da giornali e televisioni riguardanti la famiglia Soykan e il coinvolgimento dei suoi esponenti in affari illeciti, il consiglio d'istituto della scuola frequentata da Zeynep e Kaya decide di espellere i due bambini. Devin si reca in ospedale del padre per sottoporsi ad alcuni controlli di routine e intravede passare nei corridoi Hulya. Da qui il sospetto che la donna stia tramando qualcosa alle sue spalle d'accordo con Ergun. Intanto per la gestione del porto, i rapporti tra Aslan e il cugino Bedri sono sempre più tesi, soprattutto dopo la misteriosa morte del loro socio russo per mano di ignoti.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE