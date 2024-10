Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 3 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan lotta tra la vita e la morte dopo l'attentato. Devin e Hulya si ritrovano unite con l'obiettivo di cercare il colpevole, e i sospettati non mancano.

Bedri potrebbe essersi vendicato in seguito alle divergenze sulla gestione del porto turistico, ma un indizio sembra portare allo zio Ibrahim. Devin è assolutamente determinata a trovare il mandante di questo attentato.

Hulya comunica a Ibrahim che il coma diabetico ha causato dei danni permanenti al suo corpo.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

