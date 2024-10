Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 28 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin annuncia ad Aslan la sua gravidanza: l'uomo è estremamente felice, ma subito dopo si trova in preda all'ansia per il futuro della loro famiglia in crescita.

Contemporaneamente, Bedri affronta con determinazione il nipote di un criminale che mira a prendere il controllo del porto, cercando di sfogare la sua frustrazione per i problemi con Ilyas.

Yagmur confida a Devin che Bedri le ha proposto matrimonio.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

