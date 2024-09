Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 27 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, tramite il suo avvocato Leyla fa avere a Devin una lettera molto importante con informazioni compromettenti riguardanti Hulya.

A questo punto, l'alleanza tra Devin e Nedret sfocia in un vero e proprio attacco contro Hulya. Nedret si lascia così intervistare per divulgare i presunti trascorsi criminali della donna.

Nel mentre, Yagmur parla con Aslan a cuore aperto, raccontandogli la sua infanzia difficile, con la sorella che si è sempre presa cura di lei e della famiglia. Chiede ad Aslan di proteggere Devin per quanto possibile. Essendo ancora innamorato di Devin, Aslan vorrebbe farlo, ma l'atteggiamento della ragazza non gli rende le cose facili.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

