Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 26 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin è disperata perché Kaya ha la febbre alta e decide di portarlo dal padre Ergun.

Il bambino non è gravemente malato, ma Ergun avverte Aslan del rischio che Devin si assuma da sola l'onere della cura dei bambini.

Al porto, Aslan conclude il contratto con i russi, umiliando ancora una volta Bedri.

Hulya invia la polizia a casa di Devin per portare via i bambini, ma l'intervento tempestivo di Nedret fa fallire il suo piano.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

