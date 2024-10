Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 24 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Serap affronta Hulya per rivangare il passato e il suo tentato suicidio. Serap va da Cihan, rinfacciandogli la sua appartenenza ai Soykan.

Aslan sospetta che la madre gli abbia tenuto nascosto qualcosa di molto grave sulla sua famiglia. Aslan scopre che Hulya portò in ospedale Serap quando quest'ultimo tentò il suicidio.

Elif comunica a Ekrem di aspettare un bambino.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

