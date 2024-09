Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 23 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya cerca in ogni modo di ottenere la custodia dei suoi nipotini con l'aiuto di Ibrahim, ma a casa deve vedersela con l'ingombrante presenza di Nedret.

Intanto, in carcere, a Leyla fanno assumere di nascosto una sostanza proibita e i risultati delle analisi potrebbero compromettere la sua condanna.

La madre di Devin perde il controllo, ma il mattino seguente ha un confronto sincero con la figlia.

Iskender e Turgut seguono Ibrahim e scoprono che è lui la talpa che si incontra con Cihan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE