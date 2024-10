Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 23 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Serap diventa sempre più inquieta e le è difficile affrontare i momenti di sconforto che la colpiscono. Su una richiesta disperata di Cihan, Aslan permette a Devin di parlare faccia a faccia con la donna per tentare di scoprire cosa la turba.

Hulya, scoprendo che Bedri è figlio di Ilyas, decide di sfruttare questa informazione per ricattare Nedret: o lei e Bedri si trasferiranno ad Adana, o Hulya svelerà a Bedri l'identità del suo vero padre.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

