Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 19 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Nedret arriva a sorpresa da Soykan con l'intenzione di trasferirsi con tutta la sua famiglia.

Con grande stupore di Aslan, il suo avvocato gli comunica che il debito del porto è stato interamente pagato da sua zia Nedret che ora è diventata una sua socia.

Devin torna alla casa dei Soykan mettendo in chiaro che è lì solo per il bene dei figli di Leyla.

Nel frattempo Ibrahim ha fatto degli accordi con Ilyas e Cihan per trarre profitti dalla gestione del porto alle spalle di Aslan e degli altri Soykan.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

