Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 18 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya scopre che i bambini sono da Cemre, irrompe in casa sua e li trascina via a forza.

Informato del fatto, Aslan diffida Hulya dall'intraprendere ulteriori azioni a danno dei nipoti e chiede a Devin di andarsene per sempre da quella casa.

Devin tenta il tutto per tutto e va ad Adana per convincere Nedret a entrare in società. Nedret rifiuta, ma un evento inaspettato permette a Devin di aprire un dialogo con la donna.

Nel frattempo, al porto, Aslan scopre appena in tempo la trappola di Ilyas e Cihan.

