https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/thefamily2/anticipazione-episodio-11_F313232101013C01

Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 17 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Melek, la compagna di carcere di Leyla, viene sottoposta a un intervento d'urgenza, è in condizioni critiche e rischia di morire. Devin convince Aslan a portare i bambini da Leyla, in modo che sia lei a dire ai figli che non può, per il momento, lasciare il carcere. Le condizioni di Melek migliorano e appena Serap viene a saperlo va in ospedale per ucciderla, ma Cihan riesce a fermarla.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

