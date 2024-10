Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 17 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, dopo il rapporto dei periti, l'incidente in cui è morto Ergun viene considerato un omicidio: i freni sono stati manomessi.

Aslan e Devin ritengono che il mandante dell'omicidio potrebbe essere Sermet, socio di Ergun, oppure Hulya. I due raccolgono gli indizi e decidono di indagare su entrambi.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

