Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 16 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, dopo che la villa è andata a fuoco per mano di Aslan, la famiglia Soykan si trasferisce nella vecchia casa della madre di Hulya.

Nel frattempo, Aslan deve controllare una rivolta dei lavoratori del porto che reclamano i loro stipendi. Un ulteriore problema per il capofamiglia Soykan è Ilyas Koruzade, il quale si fa avanti con una inaspettata richiesta di collaborazione, che però viene prontamente rimandata al mittente.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

