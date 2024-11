Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 14 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan e Devin scoprono che avranno un bambino, ma apprendono anche che le condizioni di salute di Devin rendono la gravidanza ad alto rischio.

Aslan individua un ristorante da acquistare a Urla, tuttavia il gestore attuale non è disposto a cedere.

Devin, occupata con la famiglia negli acquisti per il neonato, si sente progressivamente più debole e stanca, finché non viene portata in ospedale.

