Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 11 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet per cercare di stanare Çeyrek e farlo uscire allo scoperto. Ci riescono minacciando Kiymet di morte e provocando così la reazione dell'uomo che, una volta andate via, si mette al loro inseguimento con l'intento di bloccarle lungo la strada e farle fuori. Cihan interviene in difesa delle due donne e cattura Ceyrek. Subito dopo, lo trasferisce nei sotterranei di un albergo e lo mette sotto torchio per cercare di sapere da lui il luogo dove si nasconde Babur. Intanto Aslan e Devin frequentano un corso preparto in cui Aslan dà sfoggio della sua esperienza, non senza qualche momento di imbarazzo da parte di Devin.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE