Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 10 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan fa una sorpresa a Devin e la porta in quella che sarà la loro nuova casa in cui vivranno insieme.

Nedret e Hulya si confrontano, entrambe temendo di perdere il loro figlio: Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia di rivelare a Bedri i segreti del passato di Nedret.

Cihan, con un inganno, riesce a soffiare la villa a Hulya durante un'asta.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

