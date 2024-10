Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da giovedì 31 ottobre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da giovedì 31 ottobre su Mediaset Infinity, mentre Devin giace incosciente in ospedale, Aslan e Cihan mettono in atto la loro vendetta.

Cihan recupera un elenco di tutti gli uomini responsabili dell'attacco alla famiglia; lui e il fratello si mettono così sulle loro tracce per eliminarli.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

