Nella Casa del Grande Fratello, Federica Petagna parla della storia d'amore con l'ex Alfonso D'Apice a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

"Non parlavamo più, ogni discussione rimaneva aperta e continuavamo ad andare avanti così. Potessi tornare indietro, magari avrei fatto in modo che le cose andassero diversamente" spiega l'ex concorrente di Temptation Island.

Federica si mostra dispiaciuta per il comportamento di Alfonso nei suoi confronti e spiega il suo rapporto con Stefano Tediosi, tentatore di Temptation Island: "Io lo so che lui sta cercando di rifarsi una vita, ma vorrei un po' più di sincerità da parte sua. Mi ha anche rinfacciato che la nostra storia è finita per colpa di Stefano, ma noi ci saremmo lasciati lo stesso".

Chi è Federica Petagna, la nuova concorrente del Grande Fratello?

Federica Petagna ha 20 anni e lavora come nailartist. La sua popolarità è arrivata grazie alla partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. Ora è una concorrente del Grande Fratello.

È stata fidanzata per 8 anni con Alfonso D'Apice, ma poi la coppia è entrata in crisi. Nonostante siano usciti insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia, poco dopo si sono lasciati e lei ha iniziato a conoscere meglio il tentatore Stefano Tediosi: "Non siamo amici, ci stiamo frequentando e non sto frequentando nessun altro al di fuori di Stefano".

Federica Petagna entra nella Casa del Grande Fratello

