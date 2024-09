Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da venerdì 27 settembre on demand su Mediaset Infinity

Aslan in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da venerdì 27 settembre su Mediaset Infinity, Leyla riesce a far avere a Devin una lettera molto importante con informazioni compromettenti riguardanti Hulya.

Yagmur parla con Aslan a cuore aperto, confidandogli il triste passato della sua infanzia con la sorella che si è sempre presa cura di lei e della famiglia. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE