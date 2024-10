Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da venerdì 25 ottobre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da venerdì 25 ottobre su Mediaset Infinity, durante la cena per il compleanno di Seher, Serap rivela il segreto che la tormenta da anni: da ragazzina è stata violentata da Yusuf Soykan.

Tutti sono sconvolti dalla notizia mentre Aslan decide di fare in modo che il nome del padre non sia mai più collegato a nessuno della sua famiglia.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

