Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da mercoledì 23 ottobre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da mercoledì 23 ottobre su Mediaset Infinity, Serap diventa sempre più inquieta e le è difficile affrontare i momenti di sconforto che la colpiscono.

Su una richiesta disperata di Cihan, Aslan permette a Devin di parlare faccia a faccia con la donna per tentare di scoprire cosa la turba.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

