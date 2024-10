Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da venerdì 18 ottobre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da venerdì 18 ottobre su Mediaset Infinity, Aslan e Devin indagano sull'omicidio di Ergun e sospettano sia di Hulya che di Sermet, amico e socio di Ergun.

Nel frattempo, Bedri va a casa di Yagmur e si rende conto delle problematiche psicologiche di Nese.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

