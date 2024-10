Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da giovedì 17 ottobre on demand su Mediaset Infinity

Aslan in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da giovedì 17 ottobre su Mediaset Infinity, dopo il rapporto dei periti, l'incidente in cui è morto Ergun viene considerato un omicidio.

Aslan e Devin ritengono che il mandante dell'omicidio potrebbe essere Sermet oppure Hulya e decidono di indagare su entrambe.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

