Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da mercoledì 13 novembre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da mercoledì 13 novembre su Mediaset Infinity, Çeyrek evade dall'ospedale dove era ricoverato e si dirige verso il luogo dove si sta svolgendo il matrimonio tra Bedri e Yagmur. Al termine della festa, nel suo tentativo di assassinare Aslan, Çeyrek ferisce mortalmente Cihan.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE