Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da giovedì 12 settembre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da giovedì 12 settembre su Mediaset Infinity, Leyla è in prigione e Aslan fa del suo meglio per farla uscire rapidamente.

Riesce perfino a farle avere un telefono cellulare per comunicare con l'esterno, ma questo crea problemi all'interno del carcere. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

