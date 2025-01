Natalia Paragoni, incidente sugli sci: "Il collo è paralizzato"

Instagram: @natyparagoni

Natalia Paragoni condivide su Instagram i dettagli di un incidente che l'ha coinvolta mentre sciava. L'influencer, che si stava divertendo tranquillamente su una pista rettilinea, ha subito un impatto con un altro sciatore che è sbucato dal fuori pista.

Nonostante il tentativo di evitarlo, i due si sono scontrati frontalmente: "Dal fuori pista sbuca un ragazzo con la tavola e sembrava che si stesse fermando. Quindi ho pensato: Io continuo ad andare perché si sta fermando. No, invece. Lui cosa fa? Taglia completamente la strada e io me lo ritrovo davanti. Io urlo: Attento! e me lo prendo proprio in faccia".

Natalia racconta di aver ricevuto un colpo al collo e alla mandibola, che ha poi provocato dolori acuti e rigidità. Nelle storie Instagram, Natalia spiega che, inizialmente, non aveva dato molta importanza all'incidente, pensando che fosse solo una botta momentanea: "Son tornata a casa e nel pomeriggio ha iniziato a farmi male tutta la parte del collo e tutta questa parte di spalla. E lì effettivamente ho capito che è stato proprio quell'incidente a farmi male".

"Il collo è paralizzato e non riesco proprio a girare la testa", spiega, mostrando il cerotto che ha messo sulla zona interessata.

Nel luglio 2023, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, protagonisti di Uomini e Donne, sono diventati genitori della piccola Ginevra. La coppia aveva annunciato l'arrivo della figlia nel gennaio dello stesso anno: "Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo", aveva scritto il dj alla compagna.

Poco dopo, avevano raccontato la loro esperienza di genitorialità a Verissimo. Natalia aveva parlato apertamente delle difficoltà post-parto, inclusi i momenti di Baby blues, che aveva superato con l'aiuto del compagno Andrea e della madre: " Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti. L'arrivo di Ginevra è stato un cambiamento tosto. Ho avuto un attimo di vuoto e piangevo tantissimo. Alcune volte avevo paura di lasciarla ad altre persone, altre, invece, avevo come un rifiuto verso di lei, perché temevo di poterle fare male".

Il dj Andrea Zelletta, che ha assistito al parto e tagliato il cordone ombelicale, ha descritto l'esperienza come unica e indimenticabile: " Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale. Per Natalia è stata tosta, ma è finita con un'esplosione d'amore".