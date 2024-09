Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da martedì 1 ottobre su Mediaset Infinity, Aslan e Devin partecipano al ricevimento organizzato da Cengiz Yoldan, il proprietario di una catena di alberghi interessato a prendere in gestione il porto gestito da Aslan. Intanto, mentre si festeggia l'imminente matrimonio di Ekrem, Hulya fa in modo che Nedret venga portata via dalla polizia. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

