La prima puntata della serie Tutto quello che ho, con protagonista Vanessa Incontrada, è andata in onda mercoledì 9 aprile in prima serata su Canale 5.

Tutto quello che ho, la trama della prima puntata

I Santovito sono una famiglia come tante: mamma Lavinia avvocata di successo, papà Matteo poliziotto, i figli Camilla e Roberto.

A travolgere le loro vite arriva un venerdì sera, quando Camilla esce e non rientra all'orario previsto. I genitori incominciano subito a cercarla: Lavinia trova tracce della figlia che conducono ad un mondo che non riconosce, mentre Matteo guida i colleghi poliziotti in una ricerca capillare in città.

Le ricerche conducono a Kevin, un giovane nigeriano che sembra avere un legame particolare con Camilla.

