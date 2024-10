Quando finisce The Family 2: ecco la data dell'ultima puntata

La soap opera turca, disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, sta per concludersi

The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, sta per giungere al termine. La soap opera turca che racconta le vicende criminali della famiglia Soykan e la storia d'amore tra Aslan e Devin, si conclude con l'episodio che verrà pubblicato in esclusiva gratuita su Mediaset Infinity venerdì 15 novembre a mezzanotte.

The Family 2, quando finisce?

Il gran finale di The Family 2 verrà pubblicato su Mediaset Infinity venerdì 15 novembre. Quel giorno, scopriremo come si concluderanno le vicende di Aslan e Devin. Devin deve affrontare un grave problema di salute, riuscirà a salvarsi? The Family 2 è disponibile in streaming anche in lingua originale turca, in esclusiva su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE