Terra amara, le trame della settimana dal 28 aprile al 2 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 domenica 28 aprile e giovedì 2 maggio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: la vendetta di Hamran

Hamran, un giovane boss della mafia libanese, sta per uccidere Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interviene appena in tempo per salvare l'amico.

Zuleyha, Hakan e i bambini stanno trascorrendo dei giorni di vacanza, Hakan, però, ha un comportamento strano e Zuleyha, insospettita, decide di seguirlo.

Intanto, Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto.

Zuleyha si rifiuta di parlare con Hakan, ma grazie all'intervento di Fikret, si convince a tornare a casa con la promessa di risolvere la situazione di Hamran.

