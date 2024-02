Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 19 al 24 febbraio su Canale 5, Colak, Fikret rapisce Abdulkadir, il quale mente sulle ragioni per cui ha ucciso Fekeli.

Mentre Zuleyha discute con Hakan, Uzum viene investita. Zuleyha fa riparare le baracche distrutte da Colak e lo affronta davanti a tutto il paese.

Vahap ha un piano per distruggere Zuleyha. Ozhan ed Erdil rapiscono Zuleyha per portarla da Colak. Mehmet la salva e Colak si giustifica dicendo che il rapimento è stato un piano del figlio.

Mehmet spiega a Zuleyha di non essere coinvolto nell'omicidio di Fekeli. Poi Fikret dichiara il suo amore a Zuleyha.

Vahap importuna Zuleyha rivelandole di essersi introdotto nella villa e Hakan lo picchia dopo che Zuleyha gli ha raccontato quanto accaduto.

Betul decide di ricattare Hakan con la foto che lo ritrae accanto a Demir.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.