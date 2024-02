Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda lunedì 5 febbraio su Canale 5

Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda lunedì 5 febbraio, Hakan invita a cena Zuleyha.

Durante la cena, Hakan chiede a Zuleyha di sposarlo e lei accetta. Hakan sta per rivelare a Zuleyha la sua vera identità, ma Vahap, intenzionato a ucciderlo, sbaglia mira e colpisce Zuleyha. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 5 febbario e le reazioni degli spettatori su X.