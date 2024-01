Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda giovedì 25 gennaio su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda giovedì 25 gennaio, Betul rivela a Fikret che Hakan vuole donare 20 milioni di dollari a Zuleyha senza pretendere nulla in cambio.

Insospettito, Fikret decide allora di vendere dei terreni per aiutare Zuleyha senza che lo faccia Hakan, ma Lutfiye cerca di dissuaderlo da questa decisione.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 25 gennaio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE