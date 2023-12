Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda domenica 17 dicembre su Canale 5

Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda domenica 17 dicembre in prima serata su Canale 5, Fekeli trova un accordo economico con l'avvocato del fratello di Mujgan per l'affidamento di Kerem Ali e decide di costituirsi, scagionando Cetin.

Fikret e Demir decidono di smettere di farsi guerra a vicenda e si riappacificano.

Umit si presenta alla Villa pretendendo di vivere lì finché non nascerà il bambino e ricatta Demir: se non accetterà, lo denuncerà dicendo che è stato lui a uccidere Sevda.

Zuleyha è furiosa e vuole andarsene, anche se Demir le racconta del ricatto di Umit. Tuttavia, Sevda e Betul si offrono di ospitare da loro la dottoressa.

Demir nomina Betula responsabile dell'azienda in sua assenza. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 17 dicembre e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE