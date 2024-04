Nell'episodio di Terra amara andato in onda in prima serata giovedì 25 aprile su Canale 5, Hakan e Abdulkadir scoprono di essere minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano.

Zuleyha, che ha scoperto che Colak dà alle braccianti donne uno stipendio più basso, parla con Fikret della possibilità di istituire un fondo di solidarietà.

Infine, Fikret e Zeynep cenano insieme a casa di lei e sembrano sempre più vicini. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 25 aprile e le reazioni degli utenti su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda lunedì 1 e giovedì 4 aprile in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

