Nell'episodio di Terra amara andato in onda in prima serata giovedì 2 maggio su Canale 5, Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla.

Cevriye perde di vista Azize che scompare nel nulla. Alla villa sono tutti molto in pensiero per la scomparsa della nonnina, che si è nascosta per non farsi trovare.

Hakan e Abdulkadir trovano Hamran. Hakan cerca di convincerlo di non avere niente a che fare con la morte di suo padre, ma il giovane non sembra convinto e Abdulkadir gli spara.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 2 maggio e le reazioni degli utenti su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda lunedì 1 e giovedì 4 aprile in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE