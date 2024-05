Everywhere I go, la puntata del 21 maggio in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato martedì 21 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 21 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin e Demir sono in viaggio diretti allo chalet dove Demir ha passato l'infanzia. Ma Demir nota che Selin ha al dito l'anello che le ha dato Eylul e il ragazzo si innervosisce chiedendole di toglierselo.

La ragazza cerca di spiegargli che è un regalo che le ha fatto Eylul, ma si insospettisce vedendo la reazione di Demir. Selin e Demir iniziano un'accesa lite durante la quale Selin scopre che Eylul è l'ex-fidanzata di Demir.

Merve, Azmiye ed Ayda spettegolano sul viaggio di Selin e Demir, mentre Leyla si prepara per andare a cena fuori con Muharrem.

Eylul si fa consegnare da Burak le foto che ritraggono Yildirim insieme ad una donna e sono decisi a portare avanti il loro piano. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

