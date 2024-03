Nell'episodio di Terra amara andata in onda in prima serata venerdì 15 marzo su Canale 5, Zuleyha cerca di costringere Hakan a cederle le sue quote dell'azienda.

Hakan picchia Vahap, intimandogli di stare lontano da Zuleyha.

La villa di Zuleyha rischia di essere pignorata a causa di un debito con il fisco. Betul spiega a Colak di aver fatto in modo che Zuleyha non ricevesse gli avvisi di pagamento.

Hakan si propone di aiutare Zuleyha, ma lei lo caccia. Il fratello di Mujgan chiede dieci milioni a Fikret per rinunciare alla custodia di Kerem Alì.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 15 marzo.