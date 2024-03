Terra amara, il riassunto dal 22 al 24 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 il 22 marzo in prima serata e nel pomeriggio di domenica 24 marzo alle 15.30, Hakan riporta Kerem Ali alla Villa, ma Fikret è convinto che ci sia lui dietro il rapimento.

Gaffur e Selamet vengono trovati legati nel bagagliaio dell'auto e si scopre che ad aver rubato i gioielli di Zuleyha è stato Colak.

Dopo aver fatto passare la notte in hotel a tutti i braccianti e alla sua famiglia, Zuleyha salda il debito e vengono tolti i sigilli alla Villa.

Zuleyha organizza la proiezione gratuita di un film. Tuttavia, si rivela essere un piano per smascherare pubblicamente Betul.

Deciso a vendicare Betul, Colak assalta la Villa con alcuni suoi uomini, ma viene fermato da Fikret.

Gungor rivela a Zuleyha la vera identità di Hakan e il suo lavoro svolto per il Governo, ma Zuleyha resta convinta di non voler avere più niente a che fare con lui.

Infine, il sindaco di Cukurova muore e Lutfiye dovrà sostituirlo fino alle prossime elezioni.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

