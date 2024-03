Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 8 marzo in prima serata su Canale 5, Luftiye trova un giornale che Fikret ha portato con sè dal Libano in cui un articolo denuncia la vera identità di Mehmet. Luftiye lo mostra a Zuleyha che ne rimane sconvolta.

Fikret però segnala a Zuleyha che Hakan a Beirut gli ha salvato la vita, gesto incompatibile con il presunto odio. Zuleyha non lo ascolta; denuncia Hakan che viene arrestato; e chiede scusa ai suoi dipendenti per essere caduta nella trappola dell'uomo che stava per sposare.

Abdulkadir rimprovera a Vahap aver sparso la voce che Mehmet fosse Hakan, inducendo Zuleyha a indagare. Anche Colak ne chiede conto a Vahap; che risponde di aver sparso quella voce per odio verso Mehmet. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

