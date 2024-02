Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 26 febbraio, per proteggere la sua vera identità con Zuleyha, Hakan finge che la lettera che ha ricevuto, ovvero quella di ricatto di Betul, sia una messaggio d'amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione quando viveva a Beirut. Fikret cerca invano di convincere Zuleyha della veridicità di quello che ha detto Vahap, cioè che Mehmet è Hakan Gumusoglu. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

