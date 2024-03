Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 24 marzo su Canale 5, Hakan e Abdulkadir fermano uno dei pullman della società di Colak diretto ad Ankara e lo incendiano dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri un viaggio più confortevole su uno dei mezzi di loro proprietà. Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, ma, invece del film annunciato, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all'azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

